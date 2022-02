Milan-Inter di Coppa Italia, da oggi via alla vendita dei biglietti settore ospiti

Milan-Inter di Coppa Italia si avvicina: il primo dei due derby per le semifinali del torneo è in programma martedì 1 marzo alle ore 21. Oggi inizia la vendita dei biglietti per quanto riguarda il settore ospiti.

BIGLIETTI DERBY MILAN-INTER – “Martedì 1 marzo alle 21 l’Inter torna ad affrontare il Milan nel derby, questa volta nella gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia. Con la gara di ritorno la cui data è ancora da confermare, la squadra di Simone Inzaghi si prepara a questo importante appuntamento.

Si tratta di Milan-Inter, quindi ai tifosi nerazzurri è riservata la possibilità di acquistare i biglietti del Secondo Anello Verde, interamente dedicato agli interisti. I biglietti saranno disponibili al costo di 40€, stesso prezzo che sarà applicato al settore ospiti nel match di ritorno, come da tradizionale accordo tra i club. Sono previste quattro fasi di vendita: dalla prima, dedicata agli abbonati del Secondo Anello Verde nella stagione 2019/2020, fino a quella riservata ai possessori della tessera SiamoNoi. Tutti i biglietti verranno caricati digitalmente sulla tessera SiamoNoi, che dovrà per tanto essere attiva e consegnata per procedere con l’acquisto.

Fase 1 | Abbonati Secondo Anello Verde della Stagione 19/20

Dalle 10.30 di venerdì 18 gli abbonati di secondo verde potranno comprare un biglietto a testa.

Fase 2 | Tutti gli abbonati della Stagione 19/20

Dalle 10.30 di martedì 22 la vendita sarà estesa a tutti gli abbonati della stagione 19-20 di qualsiasi settore, che potranno comprare un biglietto a testa.

Fase 3 | Soci Inter Club 21/22 con tessera SiamoNoi

Dalle 10.30 di mercoledì 23 la vendita sarà estesa a tutti i soci InterClub 21-22 e titolari di una tessera SiamoNoi, che potranno acquistare un biglietto a testa.

Fase 4 | Tutti i titolari SiamoNoi

Dalle 10.30 di giovedì 24 la vendita sarà estesa a tutti i titolari una tessera SiamoNoi, che potranno comprare un biglietto a testa.

Sarà possibile acquistare i biglietti online su VIVATICKET.IT oppure in uno dei punti vendita VIVATICKET, elencati alla pagina seguente “.

Fonte: inter.it