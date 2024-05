Bonan: «Oaktree, salvataggio Inter bis! La proiezione fa ben sperare»

Alessandro Bonan è positivo sul futuro societario dell’Inter dopo il rilevamento delle quote di Oaktree. Nelle considerazioni del giornalista entra anche la presidenza di Steven Zhang.

SALVATAGGIO – Alessandro Bonan, intervenuto nello studio di Sky Sport 24 in un giorno particolarmente importante per le sorti dell’Inter, dichiara: «Mi sembra che Oaktree si sia comportato seriamente e che abbia salvato l’Inter due volte. La prima intervenendo quando il club si trovava veramente sull’orlo del precipizio finanziario nel periodo della pandemia. La seconda volta quando ha deciso di entrare in questa storia mantenendo l’attuale management e nel segno della continuità. Probabilmente pensando che un’avventura, anche sportiva, possa poi produrre dei benefici dal punto di vista finanziario».

Inter-Oaktree, i motivi che lasciano ben sperare Bonan

SPERANZE – Il giornalista Alessandro Bonan continua, riflettendo sul futuro dell’Inter: «Se si pensa in proiezione, rispetto a quanto fatto fin qui, ci sono buone speranze. Probabilmente se il club nerazzurro continua a vincere e a migliorare i conti, così com’è stato in questi anni di gestione di Steven Zhang, questa strada potrebbe portare l’Inter a essere ancora più preziosa e più ricca in futuro. Dopo aver chiaramente affrontato anche le versioni di bilancio attuali, sulle quali certamente delle riflessioni saranno fatte, anche in sede di mercato. In questi anni l’Inter si è auto finanziata il mercato ed è presumibile pensare che all’inizio con Oaktree possa essere ancora così. Io penso che il successo dello scudetto abbia aiutato e incoraggiato questo tipo di soluzione». Queste le considerazioni di Alessandro Bonan sul prossimo avvenire dell’Inter.