Scaloni: «Esclusione Dybala? Voleva giocare ma ho preferito non rischiarlo»

Lionel Scaloni dopo la vittoria dell’Argentina per 3-0 in amichevole contro la Giamaica (vedi QUI), in conferenza stampa ha parlato anche dell’esclusione di Paulo Dybala. L’argentino adesso tornerà a Roma prima di sfidare l’Inter.

NON UTILIZZATO – Lionel Scaloni continua a schierare titolare Lautaro Martinez nonostante l’inutile amichevole (vinta) contro la Giamaica, ma fa a meno di utilizzare Paulo Dybala. Il Commissario Tecnico dell’Argentina non “rischia” l’attaccante della Roma e parla così dopo la partita: «Escluderlo è stata una decisione dello staff tecnico. Il suo livello è buono, ma ho preferito non rischiarlo. Adesso continuerà nel suo club e poi si deciderà».