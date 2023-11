Salisburgo-Inter, cambia l’attacco? Scelto il sostituto di Pavard – CdS

Vigilia di Salisburgo-Inter e arrivano le prime indicazioni sulla formazione per domani (ore 21). Inzaghi, stando al Corriere dello Sport, può cambiare l’attacco rispetto alla vittoria di Bergamo, mentre è già scelto il sostituto di Pavard.

LE PRIME SCELTE – La rifinitura di Salisburgo-Inter sarà soltanto a mezzogiorno, ma in attesa che si aprano i cancelli della Pinetina si può valutare qualcosa. Intanto sul sostituto di Benjamin Pavard, fermatosi sabato per infortunio a Bergamo: nessun dubbio, sarà Matteo Darmian a fare il terzo centrale. In difesa torna Alessandro Bastoni, che contro l’Atalanta ha riposato non giocando – a sorpresa – nemmeno un minuto. Simone Inzaghi sembra poi intenzionato a cambiare qualcosa in attacco, come riporta il Corriere dello Sport. Si va verso la coppia formata da Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, con Marcus Thuram inizialmente dalla panchina. All’andata col Salisburgo il cileno ha trovato il suo primo gol dal ritorno all’Inter e può essere confermato. E, sempre dall’attacco, il recupero di Marko Arnautovic di nuovo fra i convocati aumenta le rotazioni, evitando di sovraccaricare la coppia titolare. Sanchez ha ritrovato la condizione, ora è al 100% e in Salisburgo-Inter vuole ripetersi rispetto a due settimane fa.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno