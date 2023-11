Arnautovic torna per Salisburgo-Inter: Inzaghi opzione in più – CdS

Ci sarà anche Arnautovic a disposizione di Inzaghi in Salisburgo-Inter. Il Corriere dello Sport anticipa il rientro dell’attaccante, ormai fuori da un mese e mezzo.

DI RITORNO – L’obiettivo era riaverlo prima della sosta e così è stato. Marko Arnautovic oggi tornerà “a casa”, ossia in Austria, e lo farà da convocato per Salisburgo-Inter. L’attaccante preso in estate dal Bologna è pronto, dopo la lesione muscolare riportata lo scorso 24 settembre a Empoli. Sembrava potesse essere qualcosa di più lungo, che non lo facesse tornare prima della Juventus, invece ha bruciato i tempi di circa venti giorni. Arnautovic, stando al Corriere dello Sport, domani sarà anche in grado di giocare qualche minuto. Ovviamente partirà dalla panchina, ma ciò che conta per Simone Inzaghi è che ha di nuovo l’attacco al completo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno