Pavard, infortunio meno grave! Solo un dubbio per l’Inter – CdS

Pavard non dovrà stare fuori dai campi a lungo, come si temeva nell’immediato momento dopo l’infortunio di Bergamo. Certo, lo stop non sarà nemmeno minimo, ma l’Inter lo riavrà in meno tempo di quanto si potesse credere. Per il Corriere dello Sport c’è solo un dubbio.

LO STOP – L’entità dell’infortunio di Benjamin Pavard in Atalanta-Inter non è certo una passeggiata di salute, ma si può tirare lo stesso un sospiro di sollievo. Gli esami di ieri mattina hanno confermato la lussazione della rotula sinistra, come aveva anticipato Simone Inzaghi sabato a Bergamo nell’immediato dopogara. Nulla di rotto dunque, col Corriere dello Sport che ribadisce come i tempi di recupero dovrebbero stimarsi intorno a otto settimane. Che vuol dire 2023 finito o quasi per Pavard, ma stagione tutt’altro che compromessa. L’unico dubbio per l’Inter è come il giocatore tornerà dall’infortunio. Non essendoci un pregresso, visto che Pavard è appena arrivato, la società non ha ancora elementi per capire come il fisico del difensore reagirà. Ma la prima reazione, dove è andato a festeggiare gol e vittoria al Gewiss Stadium, fa ben sperare. Per Pavard, e anche questa è una grande notizia, sono escluse lesioni a cartilagine, menisco e legamenti anche se questi ultimi sono stati sollecitati nel momento in cui è uscita la rotula.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno