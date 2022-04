Rocchi smorza le polemiche arbitrali: approvate le decisioni di Juventus-Inter

Rocchi non si è espresso pubblicamente sugli episodi di Juventus-Inter ma considera positiva la prestazione dell’arbitro con il VAR. Secondo la ricostruzione di Sky Sport, l’attuale Responsabile e Designatore della CAN di Serie A e B è soddisfatto delle decisioni prese a Torino

SCELTA GIUSTA – L’episodio-chiave di Juventus-Inter (vedi focus), in cui in principali protagonisti non sono in campo, può essere ricostruito. Il pestone decisivo di Alvaro Morata su Denzel Dumfries è da punire con il rigore. Così come l’ingresso anticipato di Matthijs de Ligt, prima della conclusione dal dischetto di Hakan Calhanoglu, vale la ripetizione del rigore. Polemiche a parte, secondo quanto appreso da Sky Sport, le decisioni dell’arbitro Massimiliano Irrati, coadiuvato dal VAR, trovano l’approvazione di Gianluca Rocchi, attuale Responsabile e Designatore della CAN di Serie A e B. Nonché Consulente delle Relazioni Istituzionali della CAN A-B in materia di VAR. Le polemiche arbitrali di Juventus-Inter, forse, possono rientrare dopo l’intervento di Rocchi.