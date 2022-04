Cuadrado in Procura dopo Juventus-Inter, nel pomeriggio ascoltati due big

Cuadrado è il primo calciatore della Juventus ascoltato in Procura in questa settimana. Dopo Juventus-Inter va avanti l’inchiesta “Prisma”, che nelle prossime ore vedrà protagonisti i principali rappresentati bianconeri. Come riportato da Sky Sport, le retrocedono le accuse nei confronti della società bianconera

INCHIESTA PRISMA – Archiviato il weekend con la delusione di Juventus-Inter, la settimana per Juan Cuadrado inizia in Procura a Torino. Il centrocampista bianconero si è presentato come previsto intorno alle ore 10:00. E da quel momento viene ascoltato sull’inchiesta “Prisma“, in questo caso sul pagamento posticipato degli stipendi. Nel pomeriggio si arriverà al momento clou, visto che verranno ascoltati due senatori della Juventus attuale. Dopo Cuadrado, infatti, tocca al capitano Giorgio Chiellini e a Leonardo Bonucci, ormai suo vice. I due rivestono il ruolo di rappresentati insieme a uno storico ex bianconero (vedi articolo). Come ricordato da Sky Sport, le accuse di falso in bilancio per la Juventus non riguardano solo gli stipendi. Avanza anche l’inchiesta sulle plusvalenze fittizie. E ciò potrebbe causare clamorosi scossoni anche in Serie A, non solo in casa bianconera. Seguiranno aggiornamenti.