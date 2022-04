Criscitiello: «Inter vince, AIA perde e indirizza la Serie A! In caso di Scudetto-Milan…»

Criscitiello è polemico dopo gli episodi arbitrali di Juventus-Inter ma in riferimento a tutta la stagione di Serie A. Il Direttore di Sportitalia e Tutto Mercato Web, nel consueto editoriale del lunedì sul portale stesso, punta il dito contro l’AIA. E sostiene che solo la vittoria dello Scudetto da parte del Milan darebbe un segnale al calcio italiano. Di seguito un estratto dell’editoriale di Criscitiello

ATTACCO ALL’AIA – L’editoriale di Michele Criscitiello inizia dalle polemiche arbitrali di Juventus-Inter (vedi focus) per poi andare oltre: “Vince l’Inter una partita da pareggio secco. Per come è andata, per come se le sono date e per quello che abbiamo visto durante tutto il match. Poteva essere uno 0-0 o, meglio ancora, un 1-1. Ha vinto l’Inter perché questa volta è stata cinica, perché è stata brava a chiudersi ma non altrettanto brava a chiuderla. È stata anche fortunata ma resta aggrappata al treno scudetto in un weekend pericolosissimo. La Juventus non disdegna ma neanche disegna. Chi perde è ancora una volta l’AIA (Associazione Italiana Arbitri, ndr). Mai sigla fu più azzeccata. Il problema non è il rigore assegnato, il problema non è il fallo fischiato, il problema non è il rigore fatto ripetere. Il problema è che negli occhi di Massimiliano Irrati c’era il terrore, perché questi arbitri non sanno cosa fare, perché non sanno prendere una decisione che il VAR li spaventa. Quando fa ripetere il rigore per ‘invasione di campo’ è la classica scelta alla Ponzio Pilato. Arbitri che ogni domenica sbagliano che con il VAR non hanno tratto beneficio ma sono andati in palla completa. Erano scarsi, ora sono scarsi e deboli che si fingono forti. Erano e sono presuntuosi. Questi sono gli arbitri che in Italia stanno indirizzando il campionato. Sul piatto della bilancia pesano due gravi errori: il gol non convalidato a Junior Messias (in Milan-Spezia, ndr) e il rigore non assegnato al Torino contro l’Inter. Questi due su tutti. Poi via con altri cento”.

SEGNALE MILAN – Criscitiello si esprime anche sulla lotta Scudetto in Serie A, vedendo la soluzione solo nella vittoria rossonera: “Il Milan sta bene e stasera non può e non deve guardare in faccia a nessuno. Poteva essere la grande notte, invece, è la notte per tenere lontane le avversarie. Stefano Pioli (vedi focus, ndr) non si aspettava due successi a Bergamo e Torino. Neanche noi. Bisogna essere onesti: lo scudetto sulle maglie rossonere sarebbe un punto di svolta. Sarebbe la vittoria di un fondo che si è travestito da società e sarebbe il trionfo del calcio riqualificato. Quello che non cede a ricatti, compromessi e rilanci dei procuratori. Vincere darebbe un segnale a tutto il sistema: ai bilanci assurdi dell’Inter, a quelli inguardabili della Juventus e alle spese folli della Roma. Certo, anche il Milan ha speso qualcosa […]. Perché sarebbe la vittoria della società e di Pioli. Mai mi sarei aspettato un progetto così lungimirante, invece, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno avuto ragione. Certo, per completare l’opera serve un gran finale di stagione e soprattutto sono serviti i flop della Juventus e la frenata dell’Inter nell’ultimo mese e mezzo. Il Napoli, però, è lì e sarebbe divertente vedere fino al termine un testa a testa come negli anni d’oro del nostro calcio. Testa a testa… a testa. Dopo la notte di ieri a Torino […]”.

Fonte: Tutto Mercato Web – Michele Criscitiello