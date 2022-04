Milan-Bologna si gioca dopo Juventus-Inter (0-1) ma prima di Bologna-Inter

Milan-Bologna è l’attesissima partita che completerà la giornata di Serie A, già caratterizzata dal poco spettacolo e dalle troppe polemiche di Juventus-Inter. Ma è proprio il risultato inatteso che fa cambiare peso alla partita in programma a San Siro. In attesa delle frecciatine rossonere su Bologna-Inter

MONDAY NIGHT – La Serie A non si ferma. Prima bisogna completare la 31ª giornata, che stasera offre un interessantissimo monday night a San Siro. In campo Milan-Bologna, che dirà molto sulla classifica a ormai sette giornate dalla fine. Il Milan ha l’occasione di tornare a +3 sul Napoli secondo e soprattutto a +6 sull’Inter terza, confermandosi squadra da battere. Un ruolo non da poco. Chi pensava/sperava che Milan-Bologna potesse essere l’occasione della fuga rossonera, è già deluso. Lo 0-1 di Juventus-Inter (vedi focus) a Torino, così come l’1-3 di Atalanta-Napoli (vedi video) a Bergamo, al momento fa cambiare i piani. Non le gerarchie ma i piani sì. Il fatto che Milan-Bologna si giochi dopo Juventus-Inter partendo da +3 anziché da +6 non crea più un vantaggio a livello psicologico per la squadra rossonera. E il fatto che si giochi prima del recupero Bologna-Inter permetterà le solite polemiche gratuite, prima e dopo la partita. La credibilità tricolore del Milan di Stefano Pioli verrà messa in evidenza stasera: tornare a +6 (con asterisco…) sull’Inter è l’obiettivo dichiarato, il resto fa solo contorno. Per il campionato senza polemiche bisogna aspettare ancora, Bologna-Inter ovviamente…