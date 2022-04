VIDEO – Atalanta-Napoli 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Napoli, match della trentunesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



AGGANCIO MOMENTANEO – Atalanta-Napoli 1-3 nella trentunesima giornata di Serie A. Il Napoli si aggiudica il big match pomeridiano e, in attesa che il Milan giochi col Bologna, lo riprende. Dopo una decina di minuti filtrante per Dries Mertens che tocca il pallone e viene preso da Juan Musso, l’arbitro dà corner ma il VAR lo porta a concedere rigore. Lorenzo Insigne trasforma al 14′, nonostante il portiere dell’Atalanta azzecchi l’angolo. Su una punizione concessa centralmente i bergamaschi si addormentano: Insigne pesca il solissimo Matteo Politano che gira col sinistro, 0-2 al 37′. Gian Piero Gasperini fa due cambi all’intervallo e protesta per un contatto fra Luis Fernando Muriel e André Zambo Anguissa giudicato misteriosamente fallo in attacco. Uno dei due subentrati, Aleksej Miranchuk, al 58′ crossa e Marten de Roon di testa accorcia. David Ospina deve salvare il pareggio su destro di Jérémie Boga. A dieci minuti dalla fine il Napoli abbatte definitivamente l’Atalanta anche qui coi cambi a gara in corso: contropiede di Hirving Lozano, assist per Eljif Elmas ed è tris a dieci minuti dalla fine. E ora tocca quindi al Milan rispondere.

Video con gli highlights di Atalanta-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.