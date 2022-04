Dybala-Lautaro Martinez, staffetta perfetta all’Inter (e Sanchez resta a guardare)

Dybala e Lautaro Martinez sono la faccia della stessa medaglia dopo Juventus-Inter. Lo juventino gioca bene ma esce sconfitto, l’interista gioca male ma può esultare. Il futuro è ancora oscuro per entrambi, ma la possibilità di vederli giocare con la stessa maglia non è utopia. E l’Inter in estate deve provare a realizzare questo colpo, Sanchez permettendo

TANGO ARGENTINO – La pessima prestazione di Lautaro Martinez (vedi pagelle), iniziata con l’ammonizione che lo renderà squalificato per la prossima partita, fa scopa con quella del suo connazionale. L’ottimo Paulo Dybala visto alla sua ultima Juventus-Inter (vedi focus) è un messaggio. Prima alla Juventus, che ha deciso di lasciarlo andare via a parametro zero. Poi all’Inter, che deve fare una scelta. Il motivetto dell’ultimo periodo in sede di calciomercato è che non può esistere un’Inter con i due attuali numeri 10 argentini. Sarà davvero così? La discontinuità comune, completata da caratteristiche e colpi diversi – Lautaro Martinez si esalta in area di rigore, Dybala fuori -, deve far riflettere. Chi è rimasto a guardare per tutta la durata di Juventus-Inter è Alexis Sanchez, che è il primo a rischiare il posto nella rosa dell’Inter della prossima stagione. La staffetta di mercato tra Dybala e Lautaro Martinez non è così necessaria, quella in campo sarebbe utile. Perché la coppia Dybala-Lautaro Martinez farebbe mancare sicuramente qualcosa in termini di centimetri, ma non di certo a livello tecnico. E Sanchez, soprattutto quando resta comodo in panchina, lo sa bene…