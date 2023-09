Real Sociedad-Inter formazioni ufficiali: Inzaghi cambia metà squadra!

Real Sociedad-Inter in campo tra poco per la partita della 1ª giornata del Gruppo D di UEFA Champions League. Fischio d’inizio alle ore 21:00 in Spagna, presso lo Stadio “Municipale di Anoeta” a San Sebastian. Inzaghi fa debuttare Pavard ma non solo. Esordio dal 1′ per Carlos Augusto e Arnautovic, che è alla prima internazionale con l’Inter. Rispetto al Derby di Milano in difesa rientra de Vrij, anche se la vera notizia è Asllani al posto dell’infortunato Calhanoglu a centrocampo. Di seguito le formazioni ufficiali di Real Sociedad-Inter in Champions League

REAL SOCIEDAD (4-3-3): 1 Alex Remiro; 18 Hamari Traoré, 5 Zubeldia, 24 Le Normand, 17 Tierney; 8 Merino, 4 Zubimendi, 23 Brais Mendez; 14 Takefusa Kubo, 10 Oyarzabal ©, 7 Barrenetxea.

A disposizione: 30 Ayesa, 32 Marrero; 2 Odriozola, 3 Munoz, 11 Cho, 12 Zakharyan, 16 Olasagasti, 19 Sadiq, 20 Pacheco, 22 Turrientes, 26 Urko Gonzalez de Zarate, 28 Magunacelaya.

Allenatore: Imanol Alguacil

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 10 Lautaro Martinez ©, 8 Arnautovic.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 9 M. Thuram, 14 Klaassen, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 31 Bisseck, 32 F. Dimarco, 36 Darmian, 70 A. Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi