Vocalelli: «L’Inter per confermarsi. Toccando ferro farà bene»

Inter attesa alle 21 dall’esordio in Champions League contro la Real Sociedad. In vista della partita dell’Anoeta il giornalista Vocalelli è fiducioso, non solo per la squadra di Inzaghi ma anche per il Napoli col Braga.

LA SERATA – Alle 21 si completa la prima giornata di Champions League, con altre due italiane: Braga-Napoli e Real Sociedad-Inter. Per Alessandro Vocalelli, in collegamento con Radio Radio, possono vincere entrambe: «L’Inter per confermarsi, il Napoli per scacciare queste prime ombre. Però le avversarie non mi sembrano tali da poterle mettere in difficoltà, quindi toccando tutto il ferro possibile che trovo penso che faranno bene tutte e due».