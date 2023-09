Milito: «Inter squadra consapevole! Real Sociedad insidiosa»

L’Inter scenderà in campo fra poco contro la Real Sociedad per la prima sfida di Champions League. Diego Milito, in collegamento su Prime Video, analizza il momento dei nerazzurri

INSIDIE – Queste le parole di Diego Milito: «Arrivare a questa partita meglio di come arriva Inter è quasi impossibile. Vincere il derby per 5-1, con fiducia. Vedo una squadra in fiducia, in salute, con la consapevolezza di essere forte. Ma oggi è diverso, una partita di Champions League. Troverà entusiasmo nella Real Sociedad, una squadra forte. Una partita insidiosa, i nerazzurri devono stare attenti. Inzaghi? Rinnovo azzeccato. Ha fatto due grandi stagioni, ha vinto due Coppe Italia e due Supercoppe, è arrivato in finale di Champions League. Poi vedendo anche la finale dobbiamo dire che ha fatto una grandissima partita. Meritato il rinnovo e che l’Inter continui a puntare su di lui. L’Inter deve dimostrare in campo di essere la squadra vice-campione d’Europa».