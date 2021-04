Perisic recuperato, oggi comincia l’operazione Napoli-Inter per lui

Perisic è rientrato a disposizione di Conte domenica in Inter-Cagliari, pur rimanendo in panchina (vedi articolo). Il croato, dopo il problema fisico, da oggi inizia a puntare il Napoli e il ritorno in campo.

UNO IN PIÙ – La stagione di Ivan Perisic è cambiata venerdì 5 febbraio, quando ha firmato lo 0-2 in Fiorentina-Inter. Fino a lì il croato giocava quasi sempre, ma convincendo raramente. Da quella serata ha invece avuto una svolta in positivo, più o meno in contemporanea con Christian Eriksen, ed è diventato un titolare fisso. Contando anche la precedente partita col Benevento l’esterno ha inanellato otto gare dal 1′ in Serie A, col derby contro il Milan come prestazione migliore visto soprattutto l’assist per il momentaneo 0-2 di Lautaro Martinez. Poi, però, la sosta per le nazionali ha interrotto il momento, visto che è tornato a Milano con un problema fisico.

ASSENZA FINITA – Perisic non è partito per Bologna nella sfida del sabato di Pasqua. Affaticamento muscolare il motivo dello stop, eredità degli impegni con la Croazia dove è stato pure lì protagonista con gol (vedi articolo). Il numero 14 ha saltato sia la sfida del Dall’Ara sia il recupero di mercoledì scorso col Sassuolo. Antonio Conte, al suo posto, ha sempre schierato Ashley Young, rilanciando l’inglese accantonato dopo il rigore (più che generoso) concesso contro la Juventus in Coppa Italia. Domenica col Cagliari Perisic è però tornato in panchina, rimanendo a guardare i compagni. Oggi ripresa degli allenamenti: è a tutti gli effetti recuperato, può puntare una maglia da titolare. C’è anche Matteo Darmian, che tre giorni fa si è guadagnato ulteriori lodi per il gol da tre punti contro i rossoblù, ma dei tre il croato è quello con doti più offensive. La speranza è che Napoli-Inter faccia riprendere Perisic da dove ha concluso.