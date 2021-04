De Zerbi: «Giocare bene? Definizione difficile. L’Inter non vince per caso»

De Zerbi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto in collegamento durante la trasmissione “Sportitalia Mercato”. Inevitabile un nuovo riferimento al gioco dell’Inter, dopo le critiche della scorsa settimana a seguito della sfida vinta 2-1 coi neroverdi.

MODALITÀ DIFFERENTI – L’Inter mercoledì scorso ha battuto 2-1 il Sassuolo, “nonostante” il 30% del possesso palla. Una statistica, ininfluente per valutare il calcio e le partite, usata come lato negativo dagli eccessivi critici della capolista. Roberto De Zerbi, a sette giorni dalla sfida, non carica: «Io sono d’accordo sul fatto che è difficile dare una definizione al giocare bene. Il giocare bene che penso io è diverso da quello di un’altra persona. L’Inter io credo che sappia cosa vuole fare in campo, poi la modalità quella è soggettiva. Non si vincono tutte queste partite di fila per caso, quindi…»