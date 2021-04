Inter-Cagliari è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-0: questo il tabellino della partita valida per la trentesima giornata di Serie A 2020-2021.

UNDICESIMA DI GLORIA – L’Inter prosegue il suo percorso netto nel girone di ritorno di questa Serie A e ricaccia il Milan a -11. Contro un Cagliari molto chiuso dietro, e che ha nel debuttante Guglielmo Vicario il migliore in campo, i nerazzurri ci mettono settantasette minuti per sbloccarla. Poi l’incursione di Achraf Hakimi e la deviazione vincente di Matteo Darmian: da esterno a esterno, per un gol pesantissimo. Questo il tabellino di Inter-Cagliari.

INTER-CAGLIARI 1-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Darmian (84′ D’Ambrosio), Eriksen (81′ Gagliardini), Brozovic, Sensi (81′ Vecino), Young (69′ Hakimi); Lukaku, Sanchez (69′ Lautaro Martinez).

In panchina: Padelli, I. Radu, Ranocchia, Perisic, Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte

Cagliari (3-5-2): Vicario, Rugani (84′ Simeone), Godin, Carboni; Zappa (91′ Cerri), Marin, Nainggolan, Duncan (72′ Asamoah), Nandez; Pavoletti (91′ Pereiro), Joao Pedro.

In panchina: Aresti, Ciocci, Tripaldelli, Klavan, Calabresi, Lykogiannis, Walukiewicz.

Allenatore: Leonardo Semplici

Arbitro: Luca Pairetto della sezione di Nichelino (Valeriani – Imperiale; Massimi; VAR Massa; A. VAR Lo Cicero)

Gol: 77′ Darmian

Ammoniti: Brozovic (I), Nainggolan (C)

Recupero: 0′ PT, 3′ ST