Paventi: «Udinese-Inter, fiducia per Handanovic! Ora nessun rimpianto»

Paventi su Sky Sport ha aggiornato riguardo le condizioni di Handanovic e ha parlato della trasferta di Udine.

FIDUCIA – Andrea Paventi, inviato di Sky ad Appiano Gentile, ha parlato del momento dell’Inter e della prossima trasferta contro l’Udinese parlando in particolare del recupero di Samir Handanovic: «Certe sconfitte possono segnarti a livello mentale, l’Inter qualcosa di importante però vuole continuare a dirlo. In vista della traferta contro l’Udinese in programma domenica alle 18 il problema all’addome di Handanovic è più recuperabile rispetto gli altri giocatori infortunati come lo stesso Alessandro Bastoni. Ora non c’è tempo dei rimpianti, deve però restare viva la speranza che la sfida si è complicata, ma è ancora tutto possibile considerando che però non è più nelle mani dell’Inter».