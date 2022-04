Inter, sconfitta col Bologna brucia ma la stagione non è finita: due obiettivi

L’Inter esce ammaccata dalla trasferta di Bologna. La sconfitta contro i rossoblù complica il cammino verso lo scudetto, ma la stagione non è ancora finita

AMMACCATI – La trasferta di Bologna ha lasciato un senso di smarrimento generale. L’Inter, che era chiamata a vincere, ha fallito l’appuntamento più importante della stagione, complicando la lotta scudetto con il Milan. Con il destino non più nelle proprie mani ai nerazzurri toccherà vincere tutte e quattro le prossime partite e sperare in un passo falso del Milan, attualmente distante 10 punti dallo scudetto (vedi articolo). Inzaghi e la squadra, per questo finale di stagione, dovranno essere bravi ad incanalare la delusione scaturita dalla sconfitta del Dall’Ara e trasformarla in rabbia agonistica. La squadra non è ancora tagliata fuori dalla corsa scudetto ed ha, inoltre, una finale di Coppa Italia da giocare.

EMOTIVI – La speranza è che la sconfitta del Dall’Ara, arrivata in maniera rocambolesca, non lasci cicatrici emotive sulla squadra che, in questa stagione, ha dimostrato di pagare pegno dopo stop inattesi come quello contro i rossoblù. Dopo la sconfitta nel derby di ritorno, arrivata dopo 70′ di dominio, l’Inter pagò pegno nelle successive partite, approcciate in maniera errata e giocate male. Ma questa volta è diverso: allora c’era tutto in girone di ritorno da giocare, adesso mancano 360 minuti alla fine del campionato. L’Inter non può più permettersi passi falsi, deve subito ripartire al meglio, a cominciare dalla trasferta contro l’Udinese.