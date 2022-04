In Udinese-Inter senza Calhanoglu a centrocampo serve ritrovare Barella

Con l’assenza di Calhanoglu in Udinese-Inter i nerazzurri avranno bisogno a centrocampo del contributo di Barella nella sua versione migliore.

ASSENZA DI PESO – Per la formazione di Udinese-Inter c’è una certezza. Ovvero l’assenza di Calhanoglu, per squalifica dopo il giallo rimediato col Bologna. Una danno che si aggiunge al danno della sconfitta insomma. Questo priva Inzaghi di un elemento chiave del suo centrocampo. Il turco infatti ha sempre dato il suo apporto in regia e copertura, anche nelle prestazioni meno brillanti. Non essendoci in rosa un suo equivalente tecnico i suoi compagni dovranno essere bravi a mascherare la sua mancanza. E questo chiama in causa specialmente Barella.

ALTI E BASSI – Il sardo sta vivendo una stagione discontinua. Forse troppo. In cui alterna picchi positivi con prestazioni in cui è il motore assoluto del gioco (vedi con la Salernitana) ad abissi negativi in cui è perfino dannoso al contesto generale (vedi col Sassuolo). Col Bologna è andato più verso la seconda opzione. Molti errori, alcuni davvero banali, tocchi improvvidi, nessun lampo in fase offensiva anzi azioni attivamente sprecate con giocate concettualmente sbagliate. Soprattutto molto, troppo nervosismo soprattutto nel momento in cui la squadra aveva bisogno di stare calma. Barella invece di dare l’esempio, trascinare la squadra, è stato il primo elemento a scombinare la tenuta mentale. Con l’Udinese quindi ha qualcosa da farsi perdonare.

PRESENZA FONDAMENTALE – Barella dopo la scorsa stagione in cui è stato incoronato miglior centrocampista della Serie A, uno scudetto e un Europeo vinto, è stato eletto e riconosciuto leader nerazzurro. Forse anche futuro capitano, anzi capitan futuro. Nella stagione in corso, come detto, le cose però non sono andate proprio nel migliore dei modi. Con l’Udinese l’Inter ha bisogno della miglior versione del sardo. Con la doppia motivazione di surrogare i compiti di Calhanogu e riscattare l’ultima prestazione balbettante. Sarebbe il primo, fondamentale passo per credere ancora al sogno scudetto.