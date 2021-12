Paventi: «Inter-Cagliari, motivazioni speciali per Barella e Lautaro Martinez»

L’Inter domenica alle ore 20.45 affronterà il Cagliari a San Siro nella sfida valida per la diciassettesima giornata di Serie A (QUI le ultime). Paventi – intervenuto da Appiano Gentile nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, sottolinea le motivazioni speciali di Barella e Lautaro Martinez

MOTIVAZIONI – L’Inter, dopo la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid, si prepara a sfidare il Cagliari in campionato. Secondo Andrea Paventi, può essere un’occasione speciale per Nicolò Barella, Lautaro Martinez ed Edin Dzeko: «Può essere l’occasione giusta per tutti e tre, anche perché avevano fatto bene finora. In Champions League Lautaro Martinez il gol non riesce a trovarlo. Sia Barella che Lautaro quando affrontano il Cagliari trovano motivazioni speciali. Quelle del centrocampista le conosciamo tutti, è da lì che è partito. L’argentino ha realizzato quattro gol in sei incontri e quella rossoblù è stata la prima squadra a cui segnò quando arrivò nel 2018. In Europa deve fare il salto di qualità in questa stagione, aveva fatto molto bene con Antonio Conte nonostante la mancata qualificazione».