Inter-Cagliari, Inzaghi ne recupera tre. Le condizioni di Dumfries e Correa

Inter-Cagliari chiuderà la giornata numero 17 del campionato. Dopo il KO di Madrid, i nerazzurri vorranno subito riprendersi per rimanere agganciati al treno scudetto. Le ultime per Inzaghi sull’infermeria interista

TRE RECUPERI − Dopo la sconfitta di Madrid, testa immediatamente a Inter-Cagliari, match fondamentale per il campionato. Simone Inzaghi recupera tre giocatori che saranno disponibili in vista della gara di San Siro. Si tratta di Stefan de Vrij, Andrea Ranocchia e Aleksandar Kolarov. Il centrale olandese, dopo cinque partite senza giocare per un infortunio rimediato in Nazionale, può ritrovare la titolarità.

DUMFRIES − L’esterno olandese era uscito dopo la fine del primo tempo al Bernabeu per un problema muscolare. Come riporta però Sport Mediaset, le sue condizioni non preoccupano l’Inter. Dunque, Denzel Dumfries sarà a disposizione di Inzaghi contro il Cagliari.

ULTIMI DUE − Infine, in vista della sfida contro la squadra di Walter Mazzarri, l’Inter non dovrebbe recuperare Matteo Darmian. C’è ancora cautela sulle condizioni dell’ex Parma dopo il guaio alla coscia sinistra riscontrato a Venezia. In dubbio, dunque, la sua disponibilità per il Cagliari. Niente da fare invece per Joaquin Correa, che prossima settimana si sottoporrà a nuovi esami.