FOTO – Bastoni non passa inosservato: riconoscimento per il difensore

Bastoni è reduce da un periodo sicuramente positivo. Con l’Inter in emergenza difensiva per via dell’assenza di de Vrij, il giovane talento nerazzurro ha risposto nel migliore dei modi con tanto di assist spettacolare nella sfida con la Roma. Riconoscimento per lui

RICONOSCIMENTO – Alessandro Bastoni ormai non stupisce più ed è un crescendo di ottime prestazioni. Il giovane difensore dell’Inter ha risposto con grande personalità in un momento di emergenza, con prove di grande concretezza. Impossibile non menzionare l’assist per il gol dello 0-3 di Denzel Dumfries contro la Roma. L’ex Atalanta è dunque entrato a far parte del Team of The Week di EA Sports FIFA.

“Alessandro Bastoni è nel Team of the week di EA Sports FIFA”, scrive l’Inter su Twitter.