Carlotta Moratti: «Inter Campus, sarebbe bello collaborare con altri club»

Inter Campus è una realtà che da anni ormai rappresenta per il club nerazzurro un orgoglio dell’Inter nel mondo. Carlotta Moratti, figlia dell’ex patron interista Massimo e presidentessa di Inter Campus, ne parla ai microfoni di Sky Sport 24

PROGETTO EDUCATIVO – Inter Campus, recentemente premiata con l’Ambrogino d’Oro (vedi articolo), è una realtà ormai consolidata come sottolinea la presidentessa Carlotta Moratti: «Che effetto mi fa parlare dell’Inter attuale? Bellissimo, l’Inter è sempre qualcosa di emozionante e che continuiamo a seguire con grandissima attenzione. Inter Campus è veramente un lavoro che, purtroppo o per fortuna, non finisce mai nel senso che aiutiamo bambini che vivono situazioni di disagio. Oggi siamo presenti in 30 paesi e andiamo ad aiutare bambini che vivono disagi di diversa natura. Tutto questo fa sì che siano bambini che hanno bisogno di protezione. Quello che cerchiamo di fare è avvicinarci a questi bambini con un progetto educativo attraverso lo sport. Cerchiamo di restituire loro il diritto al gioco. Un progetto che può finire quando finisce il disagio di questi bambini che purtroppo non è di facile soluzione. Il nostro impegno va avanti sempre più forte, per noi è molto importante ma anche molto bello dedicarsi a questo mestiere stupendo».

REALTÀ – Prosegue Moratti: «Quale realtà mi ha colpito di più? E’ difficile sceglierne una nel senso che ho avuto la fortuna di girare diversi Paesi piuttosto difficili. Ci sono situazioni che colpiscono di più. Una delle cose che mi ricordo nei viaggi e che mi è rimasta è quella di vedere bambini che non riuscivano a sorridere, soprattutto nell’est Europa. I bambini degli istituti hanno bisogno dell’intervento di qualcuno che li faccia sentire parte di una famiglia e di un progetto che non li abbandoni mai».

APPELLO – Per finire, un appello alle altre società di calcio: «L’Inter è sempre argomento di discussione, devo dire che seguiamo e ci piace parlarne anche attraverso questo progetto. Era più facile seguirla prima, quando faceva parte della quotidianità ma anche adesso lo è assolutamente. Inter Campus nasce da un’idea molto semplice, la cosa bellissima sarebbe che non fossimo gli unici a fare questo progetto. Sarebbe bello collaborare con altre squadre».