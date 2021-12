Nandez, l’agente smentisce i rumors su Inter e Napoli: «Non mi risulta»

Nandez è tornato al centro dei rumors di mercato, con il suo nome nuovamente accostato all’Inter (vedi articolo). L’agente dell’uruguaiano, Oscar Bentancourt, ai microfoni di 1 Station Radio, smentisce qualsiasi voce

SMENTITA – Nahitan Nandez torna nuovamente al centro dei rumors di mercato dopo essere andato molto vicino all’Inter la scorsa estate. L’uruguaiano è stato nuovamente accostato ai nerazzurri ma anche al Napoli. Il suo agente, Oscar Bentancourt, smentisce tutto: «Non ho alcuna novità di mercato riguardo Nandez. Offerta del Napoli? Non mi risulta nulla in questo momento. Ripeto, sul ragazzo non ci sono novità di mercato».