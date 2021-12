Nandez sempre nel mirino dell’Inter, e domenica rischia di dare forfait

Nahitan Nandez si è dovuto fermare a causa di un problema ai flessori. Il giocatore, che resta sempre nel mirino dell’Inter per quanto riguarda il mercato invernale, è in dubbio per la sfida di domenica.

DA AVVERSARIO – Mazzarri rischia di perdere anche Nandez per infortunio in vista della sfida di domenica sera tra Cagliari e Inter. Il calciatore ha accusato un problema muscolare ai flessori e potrebbe non essere a disposizione della squadra. Intanto il suo nome è sempre in cima ai desideri dell’Inter. Il centrocampista è in uscita a gennaio, e avrebbe già comunicato alla società la sua volontà di non voler rinnovare il contratto. Il prezzo del suo cartellino dovrebbe essere di circa 30 milioni.