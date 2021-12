Inter-Cagliari, poche novità di formazione per Inzaghi: riecco de Vrij!

Inter-Cagliari è la sfida in programma domenica alle ore 20.45, valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Inzaghi, che ha recuperato tre uomini (vedi articolo), potrebbe presentare una formazione molto simile a quella vista con il Real Madrid, con una sola differenza

POCHE NOVITÀInter-Cagliari è la sfida con la quale i nerazzurri si ritufferanno in campionato dopo aver archiviato i gironi di Champions League, in attesa di conoscere l’avversario degli ottavi di finale (vedi articolo). Simone Inzaghi recupera tre uomini, vale a dire Stefan de Vrij, Andrea Ranocchia e Alexandar Kolarov. Nulla da fare ancora per Matteo Darmian e Joaquin Correa. Contro la squadra di Walter Mazzarri, dunque, non sono attesi grandi cambiamenti di formazione rispetto all’ultima sfida con il Real Madrid. L’unica novità potrebbe essere il ritorno di de Vrij dal 1′ accanto a Milan Skriniar e Alessandro Bastoni. Sugli esterni Denzel Dumfries è certo della titolarità sulla corsia destra mentre su quella sinistra Ivan Perisic è quasi inamovibile con il jolly Federico Dimarco pronto a insidiare. In mezzo il trio Hakan Calhanoglu, Marcelo Brozovic e Nicolà Barella. In attacco pochissime chance per Alexis Sanchez dal 1′, toccherà dunque a Edin Dzeko e Lautaro Martinez.