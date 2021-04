Pagelle Napoli-Inter: Eriksen perla come un macigno, pasticcio Handanovic

Pagelle Napoli-Inter: i nerazzurri (qui le formazioni ufficiali) conquistano un buon punto contro il Napoli, importante per la classifica. Eriksen segna un gol importantissimo per il percorso dei nerazzurri verso il titolo

HANDANOVIC 5: Il pallone di Insigne sembra innocuo, ma il suo pasticcio in coabitazione con Skriniar e de Vrij regala l’1-0 al Napoli.

SKRINIAR 5,5: Da quel lato arriva Insigne e non è sempre facile gestire le sortite degli avversari. Scolastico in impostazione, ma con un paio di errori importanti in disimpegno.

DE VRIJ 5,5: E’ complice in occasione dell’autogol di Handanovic. Bene in copertura, anche contro un buon Osimhen. Poi ottima partita.

BASTONI 6: Tiene bene la posizione e sbaglia poco per tutta la partita. Nel finale Politano lo mette in difficoltà.

Pagelle Napoli-Inter, il centrocampo: Eriksen fa la differenza

HAKIMI 6: Sembra poter essere una spina nel fianco costante per la difesa del Napoli. Manca sempre nell’ultima giocata, ma è importante in occasione del gol.

BARELLA 6: Dà ordine alla squadra aprendo bene la manovra in un paio di occasioni.

BROZOVIC 6: Si vede poco se non in impostazione, ma fa bene come perno basso.

ERIKSEN 7: Essenziale in fase di uscita e in un paio di verticalizzazioni importanti in impostazione. Pericoloso nei calci piazzati. Il suo gol è pesantissimo per l’1-1 finale.

– GAGLIARDINI 6: Fa poco ma tiene la posizione.

DARMIAN 6: Bravo in entrambe le fasi ma non concretizza un’ottima occasione nel primo tempo. Entra nell’azione del gol.

– PERISIC 6: Si nota veramente poco ma fa il suo senza palla.

Le pagelle dei nerazzurri, l’attacco: sacrificio, ma niente gol

LUKAKU 6: Ogni occasione pericolosa passa dai suoi piedi. Koulibaly non è un cliente facile, ma vince un paio di sfide importanti e sfiora 2 gol.

LAUTARO MARTINEZ 6: Si mette a disposizione dei compagni con ottimi rientri nella sua metà campo. Ha un paio di potenziali occasioni.

– SANCHEZ 6: Entra tarantolato in partita e cerca di essere utile ai compagni. Ottimo lancio per Hakimi.

Pagelle di Napoli-Inter, i voti di Conte e degli avversari

CONTE 6: La sua Inter parte un po’ troppo contratta e cerca di ripartire, in seguito al gol subito, mettendo in mostra la sua qualità. Eriksen la pareggia.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 6, Manolas 6,5, Koulibaly 6, Mario Rui 6; Demme 6, Fabian Ruiz 6 (Bakayoko SV); Politano 6,5 (Hysaj SV), Zielinski 5,5 (Elmas SV), Insigne 6,5; Osimhen 5,5 (Mertens 5,5). Allenatore: Gattuso 6.