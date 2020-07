Pagelle Genoa-Inter: Lukaku timbra, Sanchez la chiude. Eriksen a tratti

Condividi questo articolo

Pagelle Genoa-Inter: Antonio Conte punta su Lautaro Martinez e Lukaku in avanti (qui le formazioni ufficiali) e il belga segna la rete dello 0-1. L’argentino non brilla, se non in poche occasioni, mentre Sanchez chiude la partita. Ecco tutti i voti

Pagelle Genoa-Inter: Lukaku-Sanchez gol. Eriksen e Lautaro Martinez non brillano

HANDANOVIC 6: E’ attento in un paio di occasioni su tiri semplici dei padroni di casa.

SKRINIAR 6,5: Bene nel gioco aereo, ma sbaglia un paio di scelte in impostazione. Nel complesso buona partita e senza mai traballare.

– D’AMBROSIO 6: Entra concentrato in partita, senza sbavature.

RANOCCHIA 6: Duello costante con Favilli. Lo tiene senza troppe difficoltà, ma fa alcuni errori nella ripresa.

GODIN 6: Si conferma in netta crescita nella difesa a tre di Conte. Buona gestione delle marcature, ma con qualche errore in disimpegno.

MOSES 6,5: Inizia bene la partita sulla fascia destra, soprattutto in dribbling e in fase offensiva. Cala un po’ con il passare dei minuti, ma poi serve un grande assist a Sanchez.

– CANDREVA SV: Un tiro sbagliato e qualche errore prima del fischio finale.

BROZOVIC 6: Corre tanto nel cuore del centrocampo. Ottima gestione del pallone, meno delle occasioni da gol.

GAGLIARDINI 6: Sfrutta la sua fisicità, ma gli errori tecnici aumentano questa sera. Bravo in copertura.

BIRAGHI 6,5: E’ tra i protagonisti. Partita ordinata dietro, poi decisivo in fase offensiva. Prima una grande azione, poi l’assist per il gol di Lukaku.

– YOUNG SV: Copre in fase difensiva, senza compiere errori in impostazione.

ERIKSEN 6: Cerca molto il pallone e di essere decisivo in rifinitura. Ci riesce solo a tratti e con troppi errori banali.

– BORJA VALERO 6: E’ inserito alla grande negli schemi di Conte. Bene nelle posizioni e nei passaggi.

LUKAKU 7: Dopo qualche errore di troppo contro la Fiorentina, torna decisivo contro il Genoa. Grande doppietta.

LAUTARO MARTINEZ 5,5: Una grande giocata nello stretto, ma anche tanti minuti in cui è stato troppo assente per l’Inter.

– SANCHEZ 6,5: Entra con grande vivacità in partita e la chiude su assist di Moses.

CONTE 6,5: Non è un’Inter da impazzire, ma è impossibile ipotizzare ritmi alti in questa fase. Lukaku si conferma decisivo, come anche Sanchez.

Pagelle Genoa-Inter, gli avversari: Pinamonti si salva

GENOA (3-5-2): Perin 6; Goldaniga 5, Romero 5,5, Zapata 5,5; Ankersen 5,5 (Ghiglione 6), Jagiello 5,5, Behrami 5,5 (Schone 5,5), Rovella 5,5 (Destro 6), Criscito 5,5; Favilli 5 (Pandev 6), Pinamonti 6. Allenatore: Nicola 5,5.