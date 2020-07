Genoa-Inter 0-3, il tabellino della partita della 36ª giornata di Serie A

Genoa-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-3. Questo il tabellino della partita valida per la trentaseiesima giornata di Serie A 2019-2020.

FINALMENTE CHIUSA PRIMA! – Dopo trentasei giornate di Serie A, ed era ora, l’Inter capisce di chiudere quanto valga chiudere una partita e non lasciarla in bilico fino allo scadere. Alexis Sanchez, a otto minuti dal termine, mette dentro il raddoppio e rende il finale in discesa. Romelu Lukaku, che già aveva aperto le marcature di testa, chiude in contropiede al 93′ e va a ventitré gol in campionato: Genoa travolto e nerazzurri secondi. Questo il tabellino di Genoa-Inter.

GENOA-INTER 0-3 – IL TABELLINO

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Romero, C. Zapata; Ankersen (76′ Ghiglione), Behrami (59′ Schone), Rovella (77′ Destro), Jagiello, Criscito; Pinamonti, Favilli (70′ Pandev).

In panchina: Ichazo, Marchetti, Barreca, Biraschi, Eriksson, Bianchi, Cassata, Masiello.

Allenatore: Davide Nicola

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar (64′ D’Ambrosio), Ranocchia, Godin; Moses (83′ Candreva), Gagliardini, Brozovic, Biraghi (83′ Young); Eriksen (64′ Borja Valero); R. Lukaku, Lautaro Martinez (64′ Sanchez).

In panchina: Padelli, Berni, de Vrij, Esposito, Pirola, Agoumé, Bastoni.

Allenatore: Antonio Conte

Arbitro: Davide Massa della sezione di Imperia (Preti – Manganelli; Giua; VAR Irrati; A. VAR Liberti)

Gol: 34′, 93′ R. Lukaku, 83′ Sanchez

Ammoniti: Criscito, Romero (G), Gagliardini, Ranocchia, Handanovic (I)

Recupero: 1′ PT, 3′ ST