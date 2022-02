Napoli si prepara per l’Inter: ecco il programma di Spalletti, che recupera un titolare

Napoli al lavoro per preparare l’importante sfida contro l’Inter capolista. La squadra sta recuperando i calciatori titolari finora impegnati in Coppa d’Africa. Di seguito il report dell’ultimo allenamento, condotto da Luciano Spalletti, ripreso dal sito ufficiale del club azzurro

REPORT ALLENAMENTO – “Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Inter in programma sabato alle ore 18:00 allo Stadio ‘Diego Armando Maradona’ per la 25esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul Campo 1 iniziando la sessione con una fase dedicata al torello, seguita da partita a campo ridotto. Successivamente esercitazione su palle inattive e seduta tattica. Axel Tuanzebe ha svolto lavoro in palestra. Frank Anguissa è rientrato dall’impegno in Coppa d’Africa con il Camerun e ha svolto l’intera seduta in gruppo”.

Fonte: Sito Ufficiale del Club [SSCNapoli.it]