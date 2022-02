Inzaghi, l’Inter e il mercato di (non) riparazione: strategia a dubbio termine

Inzaghi è un uomo in missione. Uscire dalla tempesta di un calendario che può complicare tutti i piani della sua Inter. E farlo probabilmente senza l’aiuto chiesto/previsto in sede di mercato. Nel giro di un mese la squadra nerazzurra saprà che finale di stagione le aspetta. E la prima anticipazione arriverà in questo weekend

QUESTIONE DI TEMPISTICHE – Servivano rinforzi. Bisogna sistemare la rosa. Le richieste di Simone Inzaghi sono state, in un certo senso, esaudite. Forse tardivamente. O forse per il periodo di tempo sbagliato. Il breve termine di un’operazione nel mercato invernale può indicare una strategia utile da gennaio a maggio. Roba da cinque mesi, non di più. La tipica operazione “o la va, o la spacca”. Il tempo può raddoppiare o addirittura triplicare se si parla di medio termine, ovvero utile non da subito ma sicuramente più in là. Meglio un calciatore più in rosa che uno in mezzo, ecco. Poi c’è il lungo termine, che riguarda le operazioni fatte in prospettiva: acquisto oggi per ritrovarmelo domani. Se ripensiamo alla sessione di calciomercato condotta dall’Inter nel mese di gennaio, qualche domanda bisogna porsela. Gli acquisti di Robin Gosens e Felipe Caicedo in che prospettiva sono fatti? E le cessioni delle pur fantasmiche riserve Stefano Sensi e Martin Satriano in prestito? Qualche dubbio, appunto, viene. Ed è lecito chiedersi se la strategia pagherà.

È già il periodo clou per l’Inter di Inzaghi in stagione

CALENDARIO POCO AMICO – Il periodo più complicato per l’Inter di Inzaghi è rappresentato dal bimestre 9 gennaio-8 marzo. Ovvero – in ordine – con le seguenti avversarie in calendario: Lazio, Juventus (Supercoppa Italiana), Atalanta, Empoli (Coppa Italia), Venezia, Milan, Roma (CI), Napoli, Liverpool (Champions League), Sassuolo, Genoa, Milan (CI), Salernitana e Liverpool (CL). Quattordici partite. Una più decisiva dell’altra. Un trofeo in palio (vinto, ndr), due coppe da onorare possibilmente andando avanti (almeno in Italia, come fatto finora…) e – soprattutto – 24 punti in palio in Serie A, di cui 6 nei due scontri diretti stagionali. Non bisogna nemmeno fare calcoli. Se l’Inter passasse (avesse passato…) indenne questo periodo, a metà marzo sarebbe iniziato un finale di stagione letteralmente in ciabatte. E invece l’Inter ha lasciato per strada 5 dei primi 12 punti in palio in Serie A, 3 dei quali proprio al Milan, che punta allo Scudetto. Come il Napoli. E ora la trasferta di Napoli diventa una sorta di ultima spiaggia da non fallire (vedi focus).

Chi è andato, chi è arrivato: Inter, cosa non è cambiato

STRATEGIA MOLTO RISCHIOSA – Nel frattempo, come già previsto, Gosens non ha ancora potuto debuttare, avendolo acquistato già infortunato. Ci sta, soprattutto con questo Ivan Perisic (vedi focus). Certo, al problema Nicolò Barella (squalificato in Champions League) si è aggiunto Alessandro Bastoni, sia con la squalifica in Serie A sia con l’infortunio. Così l’Inter si presenta al periodo clou con calciatori contati in difesa, sulle fasce e a centrocampo. E nel frattempo Sensi inizia con il botto alla Sampdoria. Invece, mentre Caicedo prova a recuperare dai fastidi fisici, Satriano ha messo insieme i primi 90′ stagionali in Francia. A Napoli l’Inter di Inzaghi si gioca una fetta importante di stagione. Una stagione che tra un mese potrebbe presentare altri impegni infrasettimanali o meno. Ma soprattutto, una stagione che tra un mese potrebbe presentare nuove distanze in classifica. Caicedo prima e Gosens dopo probabilmente saranno utili fino a maggio, ma non bisogna(va) rovinare tutto prima. Il bimestre che va da metà marzo a metà maggio, in realtà, sarebbe dovuto essere quello della gestione del vantaggio accumulato in precedenza. L’Inter con il mercato di riparazione al momento non ha riparato nulla. Anzi, paradossalmente ha peggiorato addirittura la situazione. A Inzaghi il compito di trarne vantaggio, appena possibile. Strategia molto rischiosa, a dubbio termine (ma magari vincente).