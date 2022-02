Perisic e l’Inter più vicini dopo mesi di stand-by: Inzaghi ora ascoltato – SM

Perisic e l’Inter ancora insieme? Le possibilità sono in serio aumento con l’avvicinarsi della scadenza contrattuale. Come riportato da Sport Mediaset, il rinnovo con l’esterno sinistro croato è fattibile e può far felice Inzaghi

RINNOVO POSSIBILE – Tutto sembra andare nella giusta direzione alla voce “rinnovi”. Nelle ultime ore c’è stato un importante contatto tra l’Inter e Ivan Perisic, che adesso sembra più vicino a prolungare la sua permanenza a Milano. A riportarlo è Sport Mediaset, che aggiorna la situazione. Evidentemente le richieste di Simone Inzaghi (vedi focus), che ne consiglia la riconforma da inizio stagione, così come le prestazioni del croato in maglia nerazzurra, hanno fatto cambiare le carte in tavola. A differenza di qualche mese fa, quando a novembre sembrava ormai sfumata ogni possibilità di negoziazione, la trattativa può entrare nel vivo. L’Inter ora è fiduciosa di strappare il sì di Perisic per mettere nero su bianco sul suo rinnovo.