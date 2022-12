Il Napoli si affida a Osimhen e Kvaratskhelia, Inter avvisata – Cds

Il 4 gennaio in quel di San Siro ci sarà la sfida più importante per entrambe le squadre: Inter-Napoli. Spalletti si affiderà al duo Osimhen-Kvaratskhelia, minaccia reale per la difesa di Inzaghi: il Corriere dello Sport fornisce i dati sulla coppia.

COPPIA – Si possono ritenere come i gemelli del gol, ma in realtà sono tanto altro. Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia sono tornati ad allenarsi insieme in Turchia con il Napoli (vedi articolo), in vista della prossima sfida da disputare contro l’Inter. I due hanno giocato solamente undici volte assieme in questa stagione, ma i numeri sono esorbitanti sia da una parte sia dall’altra. Il nigeriano è il capocannoniere della Serie A con nove gol, a cui si aggiunge un assolo anche in Champions League. L’esterno della Georgia ha invece segnato sei volte in campionato e due in Europa. I numeri sono pazzeschi e non riassumono a pieno il contributo dei calciatori. Osimhen ha avuto a che fare con un infortunio muscolare a inizio stagione, così come Kvaratskhelia che ha saltato le ultime tre partite prima della sosta. L’obiettivo è tornare in forma e carichi per il match contro l’Inter. A Milano sarà una sfida scudetto: in caso di sconfitta per i nerazzurri si concluderebbe già il sogno rimonta. Il Napoli sogna, l’Inter è appesa ad un filo e non può sbagliare.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Mandarini