Un mese a Inter-Napoli, azzurri al lavoro in Turchia: personalizzato per due

Il Napoli ha iniziato i lavori in Turchia, sede del mini ritiro di dicembre. Tra esattamente un mese ci sarà Inter-Napoli a San Siro. Per Spalletti, in due hanno fatto lavoro personalizzato

DUE A PARTE − Lavoro in Turchia con vista alla prima del 2023: Inter-Napoli. Gli azzurri di Luciano Spalletti si sono allenati questa mattina al centro sportivo Winter Football Series by Regnum di Antalya. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e possesso palla con le mani. Successivamente partitina a campo ridotto con 5 porte piccole. Di seguito la squadra si è divisa in due gruppi: uno ha svolto lavoro tattico con le sagome e l’altro lavoro di potenza aerobica. Personalizzato invece per due giocatori: Amir Rrahmani che però ha lavorato sul campo e Salvatore Sirigu, che lo ha fatto in piscina.