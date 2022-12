Zaccheroni: «Brozovic gran interprete ma fatica Croazia! Occhio al Giappone»

Brozovic sarà quasi certamente titolare in Giappone-Croazia alle 16 (vedi probabili formazioni). Zaccheroni, in collegamento dal Qatar per Radio anch’io Sport su Rai Radio 1, vede pericoli nonostante la presenza del centrocampista dell’Inter.

OCCHIO ALL’AVVERSARIO – Alberto Zaccheroni, ex allenatore dell’Inter ora parte del gruppo di studio tecnico della FIFA ai Mondiali, è esperto di calcio asiatico avendo – fra le altre cose – allenato il Giappone dal 2010 al 2014 vincendo la Coppa d’Asia nel 2011. Per lui la partita di oggi è tutt’altro che scontata: «Per la Croazia è una partita molto delicata. Fa partita a concretizzare, a centrocampo le partite giocate le ha dominate in lungo e in largo. Luka Modric e Marcelo Brozovic sono due grandi interpreti di questo gioco in mezzo al campo, ma l’ho vista in grande difficoltà a monetizzare il lavoro svolto da parte del centrocampo. Ripeto: se avrà difficoltà a concretizzare il Giappone, negli ultimi minuti, potrebbe dargli fastidio. Dovrà contrastare in mezzo al campo, non lasciar palleggiare come vogliono i croati».