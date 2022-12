Inter-Gzira United, a Malta va in scena la prima di cinque amichevoli

Inter-Gzira United è la prima di cinque amichevoli per la squadra di Inzaghi a dicembre (vedi calendario). Alle 18 a Malta si apre la ripresa delle attività a un mese dal Napoli, contro una formazione locale.

RITORNO IN CAMPO – Ventidue giorni dopo la vittoria sull’Atalanta si rivede l’Inter, nell’amichevole contro lo Gzira United. Ieri pomeriggio la squadra di Simone Inzaghi, con un gruppo inevitabilmente imbottito da tanti Primavera (vedi convocati), è partita per Malta dove ha iniziato il ritiro invernale che si concluderà venerdì. C’è un mese per preparare lo scontro diretto col Napoli, in programma mercoledì 4 gennaio alle 20.45 e primo impegno ufficiale del nuovo anno. Sarà il primo di cinque test per riprendere la condizione, magari rivedendo anche qualche reduce dai Mondiali tuttora in corso. Oggi, nel frattempo, si scende in campo al Tony Bezzina Stadium di Paola: è il primo segnale di ripartenza dopo la sosta.

A RANGHI RIDOTTI – Per Inter-Gzira United non ci saranno i quattro ancora in Qatar (Marcelo Brozovic in campo alle 16, Stefan de Vrij, Denzel Dumfries e Lautaro Martinez), più gli infortunati Joaquin Correa, Danilo D’Ambrosio e Matteo Darmian. Hanno saltato il ritiro a Malta anche Romelu Lukaku e André Onana, freschi di eliminazione ai Mondiali. Inzaghi ha come unico vero attaccante Edin Dzeko (più tanti giovani) e ripresenta Samir Handanovic che due mesi fa ha perso il posto. Occasione per vedere all’opera vari nomi nuovi della Primavera e Milan Skriniar, atteso dal rinnovo di contratto. Lo Gzira United sta giocando nel suo campionato, dove ha perso sabato 0-1 contro il Balzan (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 16.30 il vero countdown a Inter-Gzira United: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta streaming (vedi articolo).