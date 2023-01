Napoli, -3 alla sfida con l’Inter: primo allenamento del 2023 (con brindisi)!

Il Napoli ha svolto oggi il primo allenamento del 2023 in vista della ripartenza in campionato, fissata per mercoledì 4 gennaio a San Siro contro l’Inter (vedi focus). Spalletti prima di dare inizio ai lavori ha radunato squadra e staff per un brindisi

PRIMO ALLENAMENTO (CON BRINDISI) – Il Napoli ha svolto oggi il primo allenamento del 2023 in vista del match contro l’Inter, in programma mercoledì 4 gennaio alle ore 20.45 a San Siro e valevole per la sedicesima giornata di Serie A. Prima di dare inizio ai lavori, il tecnico azzurro Luciano Spalletti ha radunato la squadra e lo staff tecnico in sala conferenze per un brindisi al nuovo anno. In seguito il gruppo ha svolto attivazione in palestra per poi passare al campo con torello e lavoro tecnico-tattico. In chiusura partitella a campo ridotto.