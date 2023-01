Skriniar, può essere lui il muro Inter per limitare Kvaratskhelia! Un motivo

Skriniar è il calciatore dell’Inter che sta facendo discutere di più a causa della questione rinnovo (vedi ultime). Lo slovacco non ha ancora preso una decisione sul suo futuro e al momento è molto concentrato in vista della sfida con il Napoli. Contro i partenopei può essere lui la carta vincente di Inzaghi per limitare il georgiano Kvaratskhelia.

QUESTIONE RINNOVO − Milan Skriniar in questa stagione sta facendo molto discutere nell’ambiente Inter non tanto per le prestazioni in campo, ma per la questione rinnovo di contratto. Il difensore non ha ancora deciso se accettare o meno l’ultima proposta dei nerazzurri di 6 milioni a stagione. Proposta molto importante se si considerano le difficoltà economiche del club milanese. Se lo slovacco non dovesse rinnovare, l’Inter potrebbe perderlo a zero facendo rimpiangere alla società di aver rifiutato in estate l’offerta del Paris Saint Germain.

GRANDE PROFESSIONISTA − Nonostante le tante voci che continuano a circolare intorno al suo futuro, Skriniar sta dimostrando grande abnegazione alla causa nerazzurra. Il centrale in allenamento è sempre uno dei più rilassati e concentrati. Ciò fa ben sperare per questa seconda parte di stagione. Lo slovacco sta quindi dimostrando di essere un grande professionista e questa sua voglia potrebbe tornare utile nell’imminente match di campionato del 4 gennaio contro il Napoli.

Skriniar-Kvaratskhelia il duello che potrebbe decidere Inter-Napoli

DUELLO DECISIVO − Se Inzaghi vuole avere qualche chance di battere questo Napoli dovrà prima riuscire a limitare Khvicha Kvaratskhelia. In questo potrebbe trovare man forte nelle caratteristiche di Skriniar. Il difensore slovacco nel corso della sua avventura all’Inter ha sempre fatto vedere di essere molto bravo negli uno contro uno. In questi anni ha infatti dimostrato di possedere una grande scelta di tempo nell’allungare la gamba al momento giusto per strappare il pallone al calciatore in procinto di dribblarlo. Ciò potrebbe essere un vantaggio per i nerazzurri nell’arginare il georgiano del Napoli che proprio grazie ai suoi dribbling sta regalando tante gioie ai partenopei.