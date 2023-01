Skriniar, l’Inter vuole risolvere in fretta! Presto incotro con gli agenti – Sky

In casa Inter tiene banco la questione rinnovo di Milan Skriniar. Secondo Sky Sport, il club nerazzurro ha fretta di chiudere la questione

OFFERTA – L’Inter deve risolvere la questione relativa a Skriniar, in scadenza di contratto a giugno. Secondo quanto riferito da Sky Sport, i nerazzurri hanno fretta di risolvere la questione. I dirigenti, fra un paio di settimane, si riaggiorneranno con l’entourage dello slovacco per capire se ha deciso cosa fare della proposta nerazzurra: un ingaggio da 6,5 netti, da top della rosa nerazzurra. La fiducia rimane, sia perché è stato fatto il massimo sia per le passate dichiarazioni del calciatore.