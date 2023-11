Schmidt: «Qualche infortunio nell’ultimo periodo, ma stiamo recuperando»

Schmidt in conferenza stampa ha analizzato il momento delicato in casa Benfica, con i tanti infortuni tra i portoghesi che fanno parte nello stesso girone di Champions League.

TANTI INDISPONIBILI – Roger Schmidt ha in conferenza stampa ha parlato degli infortuni nel Benfica: «Nelle ultime settimane abbiamo qualche infortunio, alcuni giocatori non sono al meglio. Abbiamo sempre giocato con lo stesso modulo, ma in questo momento abbiamo Bah non disponibile, Bernat e Jurásek stanno rientrando da un infortunio e non sono al meglio. Altri giocatori sono in ottima forma, come Morato. Di Maria sta rientrando dall’infortunio, anche Guedes. Rafa ha giocato una partita intensa sabato, c’erano solo due giorni a disposizione per riposare. Abbiamo una buona panchina, siamo riusciti a usarla al momento giusto e gli altri giocatori hanno potuto riposarsi un po’».