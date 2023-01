Inter-Napoli, centrocampo un rebus per Inzaghi: le opzioni del tecnico

Inter e Napoli si sfideranno mercoledì alle 20:45. A centrocampo Inzaghi ha diverse possibilità: chi sceglierà contro gli azzurri guidati da Spalletti? Tutte le opzioni

REBUS – Inter-Napoli aprirà il 2023 dei nerazzurri. Un match chiave che farà capire che tipo di seconda parte di stagione attende i nerazzurri, chiamati a dare continuità alla vittoria contro l’Atalanta, ultima gara disputata prima della sosta per i Mondiali. Nel possibile undici scelto da Inzaghi, è il centrocampo il vero rebus: sono tante le opzioni a disposizione del tecnico che, con tutta la rosa a disposizione, ha l’imbarazzo della scelta.

OPZIONI – Gli elementi pressoché sicuri di una maglia da titolare sono Barella e Calhanoglu. Per il turco, il dubbio, risiede nella posizione. Se agirà davanti alla difesa, in qualità di regista, nel ruolo di mezzala sinistra partirebbero titolari uno fra Mkhitaryan (acciaccato dopo l’amichevole col Sassuolo) e Gagliardini, con Brozovic pronto a dare una mano dalla panchina. Se Inzaghi dovesse invece riproporre il croato dal 1′, il numero 20 dell’Inter tornerebbe al suo ruolo di mezzala sinistra, con Barella a completare il reparto. Certo è che Inzaghi dovrà scegliere con cura gli uomini e la rotazione degli stessi all’interno dei 90′: la gara col Napoli è un crocevia fondamentale e sia il tecnico, che la squadra, non dovranno deludere le aspettative.