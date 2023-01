Lukaku: «Inter, storia non è finita! Compagni mi attaccano per un motivo»

Lukaku ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport dove ha parlato di tantissimi argomenti (vedi articolo), tra i quali il clima che ha ritrovato nello spogliatoio dell’Inter ma anche il suo rapporto con i tifosi nerazzurri. Di seguito le sue dichiarazioni

AMICIZIA – Romelu Lukaku non ha alcun dubbio, nello spogliatoio dell’Inter niente è cambiato da quando è andato via: «Il clima nello spogliatoio dell’Inter? Niente è cambiato, anzi è ancora peggio… Tutti i miei compagni sono sempre pronti ad attaccarmi perché sanno che quando mi attaccano io reagisco e vado a duemila. È sempre stato così. Il gruppo è sempre competitivo, però è fatto tutto in amicizia e per questo è bello. È una cosa unica nel calcio. Siamo cresciuti insieme, abbiamo vinto insieme. Questa è una bella cosa».

STORIA D’AMORE – Lukaku parla poi del suo rapporto speciale con i tifosi dell’Inter: «Come ho detto i tifosi dell’Inter sono sempre stati nel mio cuore. L’Inter mi ha dato l’opportunità di essere il Romelu Lukaku che sono oggi. Prima segnavo tanti gol, ma alla fine mancava sempre qualcosa. L’Inter mi ha dato l’opportunità di vincere a un alto livello, mi ha dato l’amore dei tifosi, della società, dei miei compagni, dell’allenatore con il suo staff. Per questo rimangono nel mio cuore. Ma la storia non è ancora finita. Dobbiamo fare e lavorare di più e speriamo di portare altri trofei in questa società».