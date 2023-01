Lukaku: «Dimarco mio primo amico all’Inter! Ibrahimovic? C’è rispetto»

Romelu Lukaku ha concesso una lunga intervista a Matteo Barzaghi (qui la prima parte). Queste le sue parole trasmesse da Sky Sport 24

SPOGLIATOIO – Lukaku parla di Lautaro Martinez: «Lautaro Martinez? Il campione! L’ho visto e l’ho abbracciato subito. Gli ho mandato un messaggio dopo la Finale. Sono contento che abbia vinto il Mondiale, ogni giocatore vuole farlo e lui l’ha vinto. Spero gli dia nuove energie per fare le cose bene anche con noi. Io penso che nella seconda parte del campionato farà grandi cose».

INTESA – Lukaku parla del suo rapporto con Dzeko: «Io con Edin ho sempre avuto un ottimo rapporto, quando eravamo in Premier ci parlavamo sempre dopo la partite, anche quando lui era alla Roma. Anche lui doveva venire all’Inter quando io sono arrivato, poi non è stato così. Adesso, quando lavoriamo in campo, abbiamo caratteristiche diverse ma che si possono aiutare. A lui piace giocare e fare sponde, a me da l’opportunità di attaccare lo spazio. Poi in area di rigore tutti e due possiamo giocare l’uno per l’altro. Io posso giocare con chiunque, anche lui, anche Lautaro Martinez. Possiamo giocare tutti e tre insieme. Correa è tornato, è una bella cosa. Stiamo tutti fisicamente bene, dobbiamo fare il meglio per l’Inter».

RAPPORTO – Lukaku parla del suo rapporto con Dimarco: «La gente deve sapere, Dimarco è stato il mio primo amico all’Inter. Quando sono arrivato qui lui mi ha insegnato tante cose sulla squadra. Lui parla un po’ di francese, mi ha aiutato tanto con l’italiano. Quando è andato a Verona il rapporto è rimasto, adesso lui è il mio amico della PlayStation e giochiamo ogni notte. Giochiamo insieme al Pro Club di FIFA 23».

IBRAHIMOVIC – Lukaku parla del suo rapporto con Ibrahimovic: «Non sono uno che vuole vedere i grandi giocatori per tanto tempo. C’è sempre il rispetto per quello che hanno fatto in carriera. Ha vinto tantissimo, ha vinto tantissimo per l’Inter e adesso per quella squadra lì (Milan, ndr). Spero torni il prima possibile, poi vedremo in campo».