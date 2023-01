Lukaku, dalle parole ai fatti! Inter-Napoli prima occasione: fiducia Inzaghi

Lukaku ha parlato del sui infortunio, rivelandone la reale entità (vedi articolo). Il numero 90 dell’Inter si dichiara pronto per una seconda parte di stagione da protagonista, affermando di voler passare dalle parole ai fatti. Inter-Napoli è la prima occasione per mettere in pratica la promessa

PROMESSA – Romelu Lukaku non si è praticamente mai visto con la maglia dell’Inter nella parte di stagione pre Mondiale. L’attaccante, che ha svelato la reale entità dell’infortunio che finora lo ha tenuto lontano dal campo, sottolineando di voler passare dalle parole ai fatti per dare la parola al campo. Quale miglior auspicio per il primo giorno del nuovo anno? Va da sé che Inter-Napoli è la prima occasione per mettere in pratica la promessa. Simone Inzaghi, per la prima volta dopo mesi, potrebbe avere un reparto offensivo al completo ma il belga ed Edin Dzeko sono i favoritissimi per una maglia dal 1′ con Lautaro Martinez e Joaquin Correa pronti a subentrare. Lukaku è consapevole di dover fare tanto per meritare la riconferma e la sua riconoscenza verso l’ambiente nerazzurro potrà fare la differenza.