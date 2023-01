Milan, non solo Rebic: intervento chirurgico per Ballo Touré! Inter a rischio?

In casa Milan piove sul bagnato. Non solo l’infortunio di Rebic nelle ultime ore (vedi articolo), che si aggiunge ai problemi di Maignan e Origi, ma anche un’operazione alla spalla per un altro rossonero: altro assente per la Supercoppa contro l’Inter? Di seguito quanto rivelato da Sky Sport

ALTRO STOP – In casa Milan, a tre giorni dal ritorno in campionato, non migliora la situazione dell’infermeria. Dopo l’infortunio muscolare di Ante Rebic, che salterà sicuramente la Salernitana ed è a rischio per la finale di Supercoppa italiana contro l’Inter, anche la lussazione alla spalla di Ballo Touré, rimediata nell’amichevole contro il PSV Eindhoven. Il terzino rossonero dovrà sottoporsi domani ad un intervento chirurgico: solo in seguito si valuteranno i tempi di recupero.