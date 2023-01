Milan, tegola per Pioli: altro infortunio! Attaccante a rischio per l’Inter – Sky

Nuova tegola per il Milan di Stefano Pioli. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Ante Rebic si è fermato per infortunio

STOP – Il Milan deve fare i conti con un altro infortunio. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Ante Rebic si è fermato quest’oggi per una lesione al muscolo adduttore della coscia sinistra. Le sue condizioni verranno valutate fra 7-10 giorni: il croato, quindi, salterà certamente il match dei rossoneri contro la Salernitana e rischia di non essere a disposizione per il match di Supercoppa contro l’Inter del 19 gennaio.