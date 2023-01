VIDEO – Inter, chi ben comincia… l’inizio dell’anno sorride ai nerazzurri!

L’Inter sorride spesso nella prima partita dell’anno. Nelle ultimi 25 stagioni, il trend sulle partite inaugurali è più che positivo.

FILOTTO IN CORSO – L’Inter esce spesso vincitrice dalla partita che apre il nuovo anno. E al momento è in corso una serie di quattro vittorie consecutive. Una striscia che inizia il 13 gennaio 2019, con la netta vittoria per 6-2 contro il Benevento, in Coppa Italia. L’anno successivo, un precedente che fa sorridere in vista della prima gara del 2023. In casa del Napoli, i nerazzurri si impongono per 3-1 il 6 gennaio 2020, con doppietta di Romelu Lukaku e gol finale di Lautaro Martinez. Una coppia di centravanti che probabilmente si rivedrà in campo anche tra pochi giorni (mercoledì 4 alle 20.45). Si prosegue con un altro 6-2, quello al Crotone del 3 gennaio 2021. E si chiude con Inter-Lazio dello scorso 9 gennaio, dove segnano Alessandro Bastoni e Milan Skriniar, e che anticipa la vittoria in Supercoppa Italiana di pochi giorni dopo (qui il video). Rivediamo gli highlights del 2-1 che apre il 2022 nerazzurro, prima di proseguire con altre curiosità:

Video highlights di Inter-Lazio (2-1), dal canale YouTube del club nerazzurro

TREND POSITIVO – Guardando alle ultime venticinque stagioni dell’Inter, la prima partita dell’anno sorride quasi sempre ai nerazzurri. Ed è spesso ricca di gol. Le vittorie totali sono infatti 16, e oltre alle già citate goleade contro Benevento e Crotone, vanno ricordate due vittorie casalinghe per 5-0. La prima arriva il 6 gennaio 2000 contro il Perugia, la seconda dodici anni dopo. Altra cinquina al Parma il 7 gennaio 2012 (con l’unico gol all’Inter di Davide Faraoni). Nella prima partita dell’anno, sono solo 6 i pareggi. L’ultimo il 5 gennaio 2018 in casa della Fiorentina (1-1). Sono infine appena 3 le sconfitte. La prima il 6 gennaio 1999 in casa del Parma. Le altre due in due occasioni consecutive. Il 6 gennaio 2013 in casa dell’Udinese (3-0) e l’anno successivo a Roma contro la Lazio (1-0). Numeri che fanno ben sperare, in vista della gara che inaugurerà il 2023 nerazzurro.