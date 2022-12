VIDEO – Inter, le cinque migliori partite del 2022: Inter-Juventus 2-1 (d.t.s.)

Riviviamo il 2022 dell’Inter attraverso le cinque migliori partite dell’anno. Rivediamo il video di Inter-Juventus (2-1 d.t.s.) del 12 gennaio 2022, valida per l’assegnazione della Supercoppa Italiana.

PRIMO TROFEO – Il 2022 dell’Inter si apre con due vittorie, ma solo una delle due rimarrà nella memoria (e nei palmares). Il 12 gennaio va infatti in scena la finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus, detentrici dello Scudetto e della Coppa Italia 2020/21. E i nerazzurri possono sognare di alzare il trofeo in casa, dato che la gara si gioca sul prato di San Siro. E i nerazzurri iniziano bene, creando diverse occasioni da gol nella fase iniziale. Ma al 25′ il punteggio recita 0-1, grazie al gol di Wenston McKennie che porta in vantaggio i bianconeri. Fortunatamente dopo dieci minuti Edin Dzeko si guadagna un rigore. Che Lautaro Martinez trasforma, riportando la gara in parità. Poi non succede nulla per quasi un’ora, tanto che la sfida va ai tempi supplementari. E anche qui il risultato non cambia, tanto che entrambe le squadre si preparano per la lotteria finale dei rigori. Non sono però dello stesso avviso Matteo Darmian e Alexis Sanchez. L’esterno italiano al 120′ anticipa tutti nell’area juventina e serve il cileno, che insacca da due passi. San Siro esplode di gioia, e Simone Inzaghi può così alzare il suo primo trofeo con l’Inter.

Video highlights di Inter-Juventus (2-1 d.t.s.) dal canale YouTube del club nerazzurro